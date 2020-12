Games 22.12.2020



Mortal Kombat Pornos

Die Kämpfer und Monster aus Mortal Kombat sind berühmt und berüchtigt. Und damit sind die die beste Basis für Sexfilme mit diesen Charaktären.





In bewährter Hentai-3D-Render-Kunst sind die Figuren aus Mortal Kombat so realistisch wie nie und bei der Action ist harter Sex im Porno sowieso die beste Ergänzung zum Kampf im Game. Und damit sind die Pornos rund um Mortal Kombat Extraklasse!







Insbesondere Cassie Cage ist natürlich gerne Ziel von sexuellen Attacken aller Art, die heiße Blondine ist wie gemacht für den Porno. Und das in allen Kombinationen mit anderen Mortal Kombat-Darstellern.











Und dann wäre da noch Mileena, deren Brüste und restlicher Körper gut für jeglichen Sex geeignet erscheint. Sie ist ein gutes Gegenstück zu Cassie. Sonya, Sindel und auch Kano und Shao Khan passen sowieso auch in jede Story. Teilweise natürlich auch als Futanari umgebaut, wenn es die Geschichte gerade her gibt.



















Wie auch immer, Mortal Kombat gibt in der Serie eine ganze Reihe von Geschichten, die sich perfekt zum Porno umfunktionieren lassen. Und so ist dann auch die Umsetzung entsprechend vielfältig, wie die nachfolgenden Porno-Compilations zu Mortal Kombat zeigen.

























Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Mortal Kombat #Porno #Hentai #3D







Auch interessant!



Final Fantasy: Pornos mit Tifa Lockhart

Tifa ist der Hingucker schon im Game, doch der Charakter aus Final Fantasy ruft auch andere Fantasien bei den Fans hervor.





Sex und Games sind ein Spaß für all jene, die sich in Spiele reinsteigern können und dann auf der erotisc...





Der Mortal Kombat-Alien hat es auf die Schönheit aus Resident Evil abgesehen. Seine Absichten haben Folge...





Als der Resident Evil-Star aus der vierten Ausgabe auf das Monster trifft, ist sie noch siegessicher. Doc...





Erotische Anime, Porno-Hentai, Hardcore-Comics und Sex-Mangas waren gestern, der neueste Trend sind Scien...