Games 13.09.2021



Der Sex des Albert Wesker: Resi-Pornos

Resident Evil-Pornos sind heiß begehrt und ein Name ist meist dabei, wenn es um die männlichen Darsteller geht: Albert Wesker.

Als der starke, dominante und maskuline Darsteller aus Resident Evil ist Albert Wesker sowohl für schwule Männer als auch für Frauen interessant, die die starke Schulter suchen. Kein Wunder also, dass sich Sexfilme mit Albert Wesker in beiden Sektionen wiederfinden.







So foltert er in einer Mission Sheva - aber eben nicht nur Folter, sondern er benutzt sie für einen harten Blowjob. Deep Throat nimmt er sie, um ihr Geheimnisse zu entlocken.







Genauso hart wird es für Ashley im Gangbang, bei dem sich nicht nur Albert Wesker über sie am Holztisch im Camp hermacht. Besser hat es da schon Jill, die einen zarten Handjob gibt, ohne dabei missbraucht zu werden:







Und in der schwulen Seite von Resident Evil Pornos? Unten sind einige Links, den Sex von Albert, Chris und Co darf man keinesfalls verpassen:







Auch das ist gut anzusehen. Albert Wesker gehört nicht nur ins Game, der gehört auch in den Porno - das ist spätestens jetzt ganz klar!

