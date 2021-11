Games 17.11.2021



Witcher: Futanaris im Auftrag des Teufels

Ciri nimmt zuerst die Herausforderung des riesigen Futa-Schwanzes an und genießt ihn auch noch ein wenig. Doch dann kommt mehr.

Als sie sich gerade an den riesigen Penis in ihrer Vagina gewöhnt, taucht die zweite Futa auf und schiebt ihren Schwanz in den Arsch.







Damit ist sie bereits wehrlos, als die dritte Futanari erscheint und sich ihren Hals vornimmt. Sie fickt die Kehle, so kann Ciri nicht mehr schreien, als die anderen beiden ihre Löcher tief ficken. Was das alles mit einem teuflischen Plan zu tun hat, zeigt sich am Ende der Szene.







Und wie sich auch hier zeigt, ist The Witcher eine gute Basis für harte 3D-Pornos. Die Künstler, die daran gearbeitet haben, haben die Geschichte jedenfalls spannend weiter entwickelt.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Witcher #Porno #Comic #Futa







Auch interessant!

Stark oder unterwürfig? Britney Lace ist beides.

Switcher sind Personen, die sowohl die dominante als auch die devote Rolle im BDSM-Sex annehmen können. D...



Futa-Facefuck

Wenn die Futanari keine Vagina für den Sex haben, bleiben nur zwei weitere Möglichkeiten für einen geilen...



Futa: Hentai mit Futanari mit Schwanz und Vagina

Futas sind Hermaphroditen, also Zwitterwesen mit Penis und Vulva. Die üblicherweisen hübschen zarten Mädc...