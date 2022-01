Games 22.01.2022



Cock Hero Challenge Sex-Game

Wir brauchen Herausforderungen, auch beim Sex. Und dieses Sex-Spiel rund um Pornos und Masturbation ist die richtige Herausforderung, die definitiv zum Höhepunkt kommt.

Eigentlich ist das Spiel ganz einfach: Man bekommt einen Porno vorgesetzt und soll sich trotz Bearbeitung so lange wie möglich zum Höhepunkt hinauszögern. Die Cock Hero Pornos machen einem das aber nicht einfach, das Videobild darf man nämlich nicht aus den Augen lassen, muss gleichzeitig den Ton an lassen und darf die Hand nicht vom Penis nehmen.











Bei den Frauen ist das gleiche Spiel möglich, statt dem Penis wird die Clitoris bearbeitet (wer vaginal kommt, darf auch fingern). Ansonsten gelten die gleichen Regeln, die Orgasmuskontrolle trotz extremer visueller und manueller Reizung ist auch bei Frauen für einen Vergleich und Highscore gut.



Grundsätzlich gilt beim Cock Hero Gaming, dass man verliert, wenn:



vom Bildschirm wegsieht

man mit der Masturbation aufhört

das Video anhält

den Rythmus nicht einhält

man kommt bzw. abspritzt



Die Challenge geht aber noch weiter, denn einige Cock Hero Games beinhalten auch Aufgaben während der Laufzeit, die meist bis zu 15 Minuten umfasst. So wird eingeblendet, wann man pausieren muss oder welche Aktivitäten man noch machen muss. Zwischendurch den Hodensack massieren, die Eichel berühren etc. kommt dann als Zusatzaufgabe dazu - und man muss diese dann auch erfüllen, auch wenn man kurz vor dem Kommen ist.











Paare können noch etwas mehr Würze in das Spiel bringen. Wenn er in der Cock Hero Challenge seinen Penis möglichst lange durchhalten lassen will, könnte sie dagegen arbeiten und den Schwanz so schnell wie möglich zum Kommen bringen. Ob er dann lange durchhält, hängt auch von ihrer Begabung ab. Die Zeit wird dann gemessen und die Belohnung könnte man ausmachen. Schafft sie ihn bis zu einer bestimmten Zeit zum Orgasmus hat er verloren und muss etwas erledigen, hält er trotz intensiver Bemühungen länger durch, darf er etwas bestimmen - das Cock Hero Game für das Ausspielen eines Deep Throat oder Analsex zu benutzen ist eine gute Idee!



Natürlich dürfen auch Sextoys nicht fehlen. So können Sexspielsachen verwendet werden, um die Reizung zum Porno immer gleich zu halten. Die Stimulation durch einen Vibrator statt mit der Hand ist aber extremer, hier einige Minuten durchzuhalten ist eine Kunst und etwas für Experten. Dafür werden die Highscores in der Cock Challenge vergleichbarer, da der Vibrator immer gleich reizt.











Für mehr Vergleichbarkeit gibt es immer wieder auch ein Metronom, das die Frequenz des Wichsens vorgibt. Wie schnell man sich wedelt, bestimmt dann das Spiel. Und auch der Zwang zum schnellen Kommen oder zum mehrfachen Samenerguss zu bestimmten Zeiten mit Countdown können Runden sein, die man erfüllen muss. Die Grenzen sind weit, es gibt praktisch alle Herausfforderungen auch als Sexspiel in der Challenge.











Und natürlich ist auch die Vorliebe zu bestimmten Fetischen Teil der Challenge. Es gibt Varianten für Bisex, für Teensex und mehr. Man kann sich also die Herausforderungen im Sexspiel aussuchen, die man haben möchte. Ob Edging Hero, Gay Hero, die Rotlicht/Grünlicht-Challenge oder die G-Punkt-Herausforderung, es gibt wirklich alles. Der harte Teen-Sex als Sexgame ist genauso möglich wie das Zusehen bei zwei zarten Lesben. Oder die POV-Handjob-Session genauso wie der virtuelle Blowjob, den es zu überstehen gilt. Und für die Couple Hero-Games gibt es sogar Anleitungen für Frauen, die Männer bearbeiten und Männer die gleichzeitig Frauen bearbeiten müssen und so gegeneinander gleichzeitig spielen.



Die Cock Hero Challenge ist jedenfalls ein geiles Sexspiel für einzelne Spieler oder Paare im echten Leben. Man braucht nur einen Computer oder ein Smartphone zum Abspielen der Anleitungsvideos (die Beispiele oben geben viele weitere Links preis). Viel Erfolg bei der nächsten Cock Hero Game Challenge!

