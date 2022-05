Games 07.05.2022



Indecent Desires Game

Basis des Spiels ist Patreon, je nach Level kann man dort verschiedene Entwicklungsstufen des Spiels nutzen. Danach sind immerhin einige GB an Daten zu saugen, bis das prächtige Erotikspiel prikelnd erscheint.

Indecent Desires gibt es für Windows und Mac genauso wie für mobile Plattformen. Es beinhaltet nicht nur tolle Charaktäre und eine heiße erotische Geschichte, sondern auch gute Renderings und immer dann, wenn es besonders geil wird, auch schöne Sex-Szenen in Videoform. Da wird oppulent etwa angeboten, das man gerne sieht!







Ansonsten ist das Spiel im Frage/Antwort-Stil gestaltet, bietet einen netten roten Faden durch die Geschichte, die gefallen kann und was den Sex betrifft zahlreiche Fetische gut bedient. Und das mit Personen, die man auch noch gerne sieht, weil sie nicht nur vielen Geschmäckern gerecht werden dürften, sondern auch noch realistisch gezeichnet und gut inszeniert werden.



Vilelab



Alles in allem entsteht da - noch ist man mitten in der Weiterentwicklung - ein großartiges und umfangreiches Game, dieses Spiel wird noch viele Freunde finden, das ist offensichtlich!

