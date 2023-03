Aktuell 06.03.2023



Weitere Attacke mit der Faust

Im Futa Squirt Game geht es weiter und der Angriff hört nicht auf. Die zarte Asiatin sieht ihre Vorteile darin, die Gegnerin an der empfindlichsten Stelle weiter zu foltern.

Im letzten Teil hat die zarte Asiatin ihr Knie heftig in der Intimzone der starken Schwarzen platziert und mit dem Überraschungsangriff ein erstes Zeichen im Kampf gesetzt.







Doch damit ist sie mit ihrem brutalen Angriff noch nicht am Ende, denn die in sich zusammenbrechende Kämpferin muss noch mehr Schmerzen erleben. Trotz der sicher überlegenen Kraft muss sich die Kämpferin vorerst den schnellen Aktionen der kleinen und wendigen Gegnerin aussetzen und diese noch ohne Gegenwehr ertragen - zu flink ist die Kämpferin und zu stark ist der Schmerz, der aus ihrem Unterleib bereits zusetzt.











Die Asiatin setzt mit ihrer Faust nach und foltert die Klitoris der Gegnerin im Kampf weiter. Doch die bösartige Kämpferin will nicht nur einfach an der Oberfläche für Torturen sorgen, sie will gewinnen. Ihre Faust bleibt nicht einfach nur detonierend auf der Vagina, sie fistet die Gegnerin gleich mit dem ersten Schlag.











Und 'Fisting' könnte man missverstehen. Da verschwindet nicht einfach nur die kleine Hand im Körper der wehrlosen Kämpferin, sie steckt zunächst die Hand bis zum Ellenbogen rein. Dann stemmt sie sich mit aller Kraft der Beine gegen den Körper der Gegnerin und schiebt die Hand bis zur Schulter weiter. Unter unendlichen Schmerzen bricht die Gegnerin noch mehr zusammen.







Kann sich die große Wrestlerin noch aus dieser misslichen Lage befreien? Wir werden im nächsten Teil sehen, dass dieser Angriff weder zu Ende ist, noch kann sich die schwarze Muskelkraft hier zurückziehen. Im Gegenteil, sie bietet neue Angriffsmöglichkeiten, mit denen die Kämpferin jetzt noch gar nicht rechnet! Vor ihr baut sich neues Unheil auf, wenn man das letzte Bild genauer betrachtet.



