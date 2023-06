Aktuell 21.06.2023



Battle Royal beim Sex?

Der Begriff 'Battle Royal' ist von Spielen wie Fortnite bekannt und stammt aus dem Wrestling-Sport. Was dahinter steckt und wie die Verbindung zum Sex ist, versuchen wir hier zu klären!

Was bedeutet 'Battle Royal' nun? Wer die bekannten Games des Genres kennt, weiss das Spielprinzip: Die Mitspieler werden gleichzeitig in die Arena geworfen und treten alle gegeneinander an. Selbst wenn sie in Teams zusammenarbeiten oder zusammenspielen müssen, das Ende eines Battle Royal-Games ist es, dass nur ein Spieler überlebt. Der letzte am Spielfeld hat gewonnen.



Das stammt in dieser Form von den Wrestling-Szenerien ab, die unter dem Namen Battle Royal (und deren Abwandlungen) stattgefunden haben. Hierbei wurde eine Gruppe an Kämpfern in den Ring geholt und der letzte im Ring war Sieger. Die Wrestler mussten sich also gegenseitig aus dem Ring befördern, bis nur noch einer über geblieben ist. Battle Royal im Wrestling wurde gerne als Abschluss eines Abends geboten, die Zuseher bekamen am Ende noch einen Höhepunkt auf der Bühne mit viel Action geboten.



Und nun die Verbindung zum Sex. Das 'bis nur noch einer über bleibt' läßt sich in vielen Spielarten umsetzen, etwa indem dominant einer nach dem anderen in der Gruppe zum Orgasmus gezwungen wird und erst der letzte Spieler von allen anderen verwöhnt werden muss. In einer heißen Orgie werden die Mitspieler dann versuchen, sich gegenseitig in die Extase zu treiben und trotzdem selbst am Ende noch über zu bleiben, um den großen Preis einzustreifen.











Es gibt auch die erotische Variante des Wrestlings, die die alten Regeln aus dem Ringkampf dann in Sexfights und ähnlichen Stilen umsetzen - und so auch das Battle Royal-Prinzip in die Porno-Ringe holt. Die Varianten sind vielfältig, etwa das Ringen in kleinen Teams oder Kämpfe in der großen Gruppe.









