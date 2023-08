Tipps 03.08.2023

Roulette - Sex-Challenge: Do not cum oder SM-Tortur

Man kennt die Herausforderungen aus dem Porno und so mancher hat es mit dem eigenen Partner schon gemacht: Ein Glücksrad der Gefühle beim Sex wartet! Auch geeignet als Aufwärmer für einen Vierer oder in der Gruppe!

Um dieses Spiel selbst in das Sexleben einzubauen braucht es nicht viel. Zunächst definiert man die Spielregeln und das Setting. Dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Etwa:



Nicht kommen - wie lange hältst Du durch?

Ertrage die Qual

Roulette in der Gruppe



Bei ersterem ist es so, dass man Punkte macht, je länger man den Höhepunkt rauszögern kann. Eine Person muss dabei intensive Sexpraktiken 'erdulden', die ein Glücksrad per Zufall vorgibt und die der Partner ausübt. Die andere Person muss durchhalten, die Zeit wird dann in eine Highscore-Liste eingetragen. Und nun kommt das Roulette-Rad ins Spiel: Was der Partner macht, wird per Zufall gefunden - das Glücksrad wird immer wieder gedreht und danach der Inhalt ausgeführt.







Wenn man dabei das Ende weit hinter dem Orgasmus definiert (Post Orgasm Torture), dann geht das schon in den dominanten SM-Bereich hinein, aber grundsätzlich darf dieses Spiel auch ganz harmlos erotisch sein.



Zweiteres Szenario ist eines aus dem BDSM-Bereich. Ein Dom bearbeitet einen Sub, dieser weiss jedoch nicht, was ihn als nächstes erwartet, denn der Dom dreht immer wieder das Glücksrad und führt die nächste Aktion aus. Nicht er muss wählen, wie er quälen darf, sondern das Rad macht es. Und was da drauf steht, wird gemacht.







Auch das kann man mit einer Zeit versehen, wie lange der Sub die Tortur aushält. Oder man definiert vorab, wie viele Runden gespielt werden. In jedem Fall muss man in beiden Spielarten gemeinsam auswählen, was auf dem Glücksrad stehen darf.



Es gibt noch eine 'übliche' Variante des Spielens mit dem Glücksrad, und zwar in er Gruppe. Das wärmt auf, macht ein Kennenlernen möglich und nimmt die Hemmungen. Wenn etwa zwei Paare zusammenkommen und den Abend gemeinsam verbringen wollen, dann kann ein Glücksrad in der Mitte helfen: Der, der an der Reihe ist, dreht. Die erste Drehung wählt die Person aus, die sein Spielpartner in dieser Runde wird. Die zweite dann die Aktion, die er machen muss. Das kann ganz harmlose Inhalte haben ('gehe zum Partner und flüstere ins Ohr, was Du geil an ihm findest') und sollte davon auch viele haben. Ab einer gewissen Runde kommen dann noch intensivere dazu ('geh zum Spielpartner und lecke...'). Auch Gruppenaufgaben können vorkommen ('Sieh deinem Partner zu, wie er mit...'). Viele Aufgaben am Rad machen es zufälliger und unkontrollierbarer, vor dem Spielstart müssen alle Teilnehmer aber einen Blick darauf machen und Dinge entfernen lassen, die sie nicht machen wollen - oder einen Joker ziehen können. Wie beim Flaschen-Drehen...



Für das Wheel of Fortune-Spiel nimmt man idealerweise ein echtes Glücksrad, man kann aber auch eine Website oder App dafür nutzen und am Tablet oder Browser spielen - das macht eigene Räder speicherbar und immer wieder nutzbar. Man kann auch die Inhalte anderer User aufrufen und verwenden.



Glücksrad beschreibbar

Dreh am Glücksrad App



Mit wenig Ausrüstung, viel Kreativität und Spaß am Sex ist das Sex-Roulette im eigenen Liebesleben ein lustiger Spaß im Bett. Nachmachen!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Game #Sex #Roulette #Glücksrad #Challenge #Spiel







Auch interessant!

JOI! Was bedeutet das nun wieder?

Nein, es geht nicht um Joy, den Spaß - auch wenn vermutlich viele ihren Spaß daran finden. Die Bedeutung ...



Cock Hero Challenge Sex-Game

Wir brauchen Herausforderungen, auch beim Sex. Und dieses Sex-Spiel rund um Pornos und Masturbation ist d...



Guilty Gear Strive - und die Jack-O Challenge

Wenn dieses Wochenende die Veröffentlichung des Games ansteht, dann sind die Blicke doch nur auf die Chal...



SM im Wettbewerb

Dass sich harte Sexpraktiken und das Spiel im Wettbewerb perfekt ergänzen, kennen wir schon von unserem S...



Fick-Challenge beim Gamen

Das Lieblingsspiel wird mit der Zeit zu einfach? Wenn der Endgegner schon im ersten Anlauf besiegt ist, d...