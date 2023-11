Tipps 21.11.2023



Ferngesteuerte Vibratoren und Dildos

Das könnte ein tolles Geschenk sein, und das nicht nur im Bett zuhause sondern auch bei Fernbeziehungen. Ein Vibrator, der ferngesteuert bedient wird, ist tausend mal mehr als Sexting oder Telefonsex!

Es gibt mehrere Produkte, die hier perfekt passen und Frauen abgehen lassen wie eine Rakete. Die bekanntesten sind sicher Lovesense oder Satisfyer mit App. So funktioniert Lovesense über die Cloud, man kennt das auch von Sex-Plattformen wie Chaturbate:



Lovense Remote Login machen, sowohl für die Fernsteuerung als auch für das Sextoy

'Remote Sex' aktivieren, ein Chat steht dabei auch zur Verfügung. Zum Steuern muss man als 'Freund' in der Liste sein

Anfrage zur Live-Kontrolle muss natürlich akzeptiert weren, sonst könnte ja jeder kommen ;-)

Vibrator fernsteuern - Stärke und Art ist dabei so wählbar, als wäre man an den Tasten vor Ort



Lovesense Lush 2

Lovesense Lush 3



Und immer mehr Systeme bieten Fernsteuerungen dieser Art an, so gibt es bei Satisfyer das 'Connect' an mit ähnlichem Funktionsumfang.



Satisfyer Pro 2 Connect

Satisfyer Double Connect



Satisfyer Penisring



Auch für den Mann gibt es Entsprechungen, für den Einsatz unterwegs ist am ehesten ein Vibrator-Penisring mit App-Fernsteuerung sinnvoll, doch hinter dem Link findet man schnell auch noch andere Werkzeuge und Toys, etwa auch den Masturbator mit Smartphone-App-Steuerung.



Auch sonst gibt es Alternativen zu den großen Marken, die mit günstigeren Angeboten aber durchaus guten Bewertungen zu haben sind. Anfangs gab es hier immer wieder auch Bedenken hinsichtlich Datenschutz, wenn die sexuellen Vorlieben über die Cloud getrackt werden können - und das sind auch Werbeargumente der teueren Vertreter. Heute werden die Sextoys mit Remote-Funktion aber auch bei Alternativen gerne gekauft. Die Auswahl ist schier unendlich, so findet man den Dildo mit Stoßfunktion genauso im Angebot wie ein Remote-Vibro-Ei oder den beliebten Slip-Dildo, den man gut in der Öffentlichkeit einsetzen kann, wenn man diesen Reiz liebt. Bei den Links findet man auch Diskont-Angebote mit Nachbauten der Originale.



An Spielen, die man mit diesen Toys machen kann, gibt es kaum Grenzen. Neben den Videoplattformen mit Live-Chat und Fernsteuerung der Camgirls (eben etwa Chaturbate) ist natürlich der eigene Partner in Spiele einzubeziehen. Je nach Vorlieben kann man da etwa zuhause gemütlich zusehen, wie man den Partner nach Belieben reizen kann, auch wenn der damit nicht rechnet.







Noch heißer wird es beim Tragen der Sextoys in der Öffentlichkeit. Der Partner kann im Abstand bleiben (oder überhaupt zuhause) und die Stimulation in den unmöglichsten Situationen starten: Der Vibrator im öffentlichen Bus, beim Fastfood-Restaurant oder Kirchenbesuch zu aktivieren gibt sicher einen zusätzlichen Kick...







Und damit ist ein solches Werkzeug nicht nur Spaß-Faktor unter Paaren sondern auch eine mögliche Strafe im BDSM-Spiel. Bis hin zur Überstimulation während einer Session beim Peitschen läßt sich viel an Szenen ausdenken - auch die Challenge, sich in der Öffentlichkeit zum Orgasmus treiben zu lassen, wäre da denkbar.

