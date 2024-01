Games 17.01.2024



Sexy Wrestling-Spiele auf neuem Level

Mit WWE 2K23 ist ein Game auf den Markt gekommen, das Wrestling insgesamt neu definiert. Allerdings hebt es auch diverse Fetische rund um den Kampf und Dominanz auf eine neue Stufe.





Schöne und starke Frauen halb nackt gegeneinander antreten zu lassen ist genauso möglich wie Mixed Wrestling zwischen Mann und Frau. Und gerade die unfairen Attacken, die sich gegen die intimsten Bereiche der Menschen richten, erweisen sich hier als besonders effektiv.



WWE 2k23



Wenn die Kämpferinnen sich gegenseitig die Beine spreizen und ihr Knie gegen die Genitalien der Gegnerin rammen oder mit Faust-Schlägen gegen die Titten für besondere Vorteile im Kampf sorgen, dann erregt das sicher so manchen Fan dominanter Kampfstile.



Sex Fight







Die Kämpferinnen und die Schiedsrichterinnen sind jedenfalls schön anzusehen und gut gezeichnet, das ganze Spiel hat auch Atmosphäre und reißt mit. Die klassischen Klischees werden genauso erfüllt wie Basics im Spiel. Man kann also eine Empfehlung aussprechen, insbesondere für die heiße Seite des Kampfes, der hier geboten wird. Selbst die Integration der Kommentatoren und von besonderen Spielen (Wargame, Battle Royal) ist gelungen und macht Spaß wie die knappen Bikinis. Nur eines fehlt: Eine Windows-Version!







Dafür ist Wrestling in WWE 2k23 um so flexibler auf den Konsolen-Plattformen, wie man an den Beispielvideos sehen kann. Der sexy Kampf der brutalen Art ist hier jedenfalls ausgeprägt wie selten zuvor, ein richtiger Hingucker mit Suchtfaktor! Sogar an besondere Spiele wie jenes rund um die Weihnachtszeit sind mehr als nur lustiges Beiwerk, sondern ebenfalls einfach spielbare Wrestling-Games, die Sinn machen:











Was kann man sich bei all dem Lob noch wünschen? Uns würde es gefallen, wenn man die Kleidung noch freier wählen könnte, heißt: Die Kämpfer sollen frei von Kleidung gemacht werden können. Und auch die Zähne könnte man zeigen bzw. herzeigbarer machen, bei all der schönen Körper hat man hier kein Augenmerk drauf gelegt, wie es scheint. Das ist schade, weil selbst Details wie das Zittern von Armen und Beinen unter Schmerzen wirklich toll realisiert wurde.





