Porno-Bingo spielen?

Ein beliebtes Sex-Spiel unter Partnern, um Pep in den Sex zu bekommen: Pornobingo macht Spaß, heizt an und sorgt dafür, dass man Neues ausprobieren kann!

Porno-Bingo gibt es in verschiedenen Spielarten, gebräuchlich ist folgende:



Ein Partner ist Spielleiter

Nun wird ein Porno gestartet - ob DVD oder Streaming ist egal

Im schnellen Vorlauf und zufälligem Stopp oder durch Sprung an eine Stelle mitten im Porno wird eine Position bestimmt

Und was man da sieht, wird sofort umgesetzt



Zur Sicherheit definiert man No-Gos für Dinge, die man nicht machen will oder Joker, um eine Szene zu überspringen. Oder man wählt gemeinsam einen bekannten Porno, wo man die Inhalte vorab schon abschätzen kann.



Gut geeignet sind auch Compilations mit vielen verschiedenen Szenen, damit die Auswahl bunter wird. Man kann auch an einer Stelle starten und dann zB. genau eine Minute sehen, bevor man in die Handlung einsteigt, um etwas 'Vorspiel' und Vorfreude zu genießen.



Und klar, Spielarten dieses Games gibt es ganz viele. Insbesondere, wenn man ein neues Spielfeld betritt (SM oder MMF zum Beispiel), kann das Pornobingo ein guter Einstieg mit Anleitungen sein. Das Grundprinzip, sich von zufälligen Pornoszenen inspirieren zu lassen, ist immer gleich!

